Новосибирцев возмутил водитель маршрутки, объехавший пробку по тротуару

Новосибирцев возмутил водитель маршрутки, объезжающий пробку по тротуару. Фото: стоп-кадр.
Новосибирские водители ищут разные пути преодоления заторов на дорогах. Некоторые из них пренебрегают ПДД, чтобы сэкономить время. Так, в Дзержинском районе Новосибирска водитель маршрутки заехал на тротуар, чтобы объехать пробку. Очевидцы сняли нарушителя на видео и выложили в соцсети.
— В субботу, 15 мая, на проспекте Дзержинского пробки вынуждали водителей генерировать разные маршруты и способы, для того, чтобы ускориться. Например, водитель маршрутки, повез своих пассажиров по тротуару,- написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».
На кадрах видно, что водитель маршрутки не сразу заехал на пешеходную дорожку: какое-то время он не мог взгромоздиться на бордюр. После чего он спокойно поехал по тротуару, по которому шли люди.
Сибиряков поступок водителя возмутил. Они уверены, за подобное его нужно серьезно наказать.
— У таких надо сразу права отбирать и на долго! — уверены большинство комментаторов.
Напомним, за езду по тротуарам нарушителю грозит административная ответственность в соответствии со статьей 12.15.2 КоАП РФ — движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере двух тысяч рублей.
Ранее КП-Новосибирск писала, что новосибирцы сняли на видео водителя маршрутки, который объехал пробку по тротуару. Полицейские нашли нарушителя и привлекли его к ответственности.
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