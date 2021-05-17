Поиски 72-летнего новосибирца без пальцев на руках завершены

О местонахождении пенсионера ничего не было известно два дня. Фото: предоставлено «Лиза Алерт»
В Новосибирске нашли 72-летнего мужчины, пропавшего на вокзале. О нем ничего не было известно два дня. Одна из примет пропавшего пенсионера — отсутствие нескольких пальцев на руке. Новосибирца опознал прохожий по ориентировке, размещенной волонтерами в соцсети. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
— Мужчина обнаружил пенсионера на улице в одном из районов Новосибирска. Он позвонил к нам на горячую линию. На место выехали полицейские и родственники. Состояние пенсионера удовлетворительное. Помощь врачей ему не понадобилась. Травм и повреждений у мужчины нет, — рассказала КП-Новосибирск руководитель отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских.
Напомним, новосибирец пропал 14 мая. За сутки до своего исчезновения он с родными приехал в Новосибирск из другого города. Каким образом мужчина снова оказался на вокзале, неизвестно. Прохожим он говорил, что хочет вернуться в Новосибирск. После того, как ему сказали, что он уже находится в нужном ему городе, пенсионер развернулся и ушел.
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