ПРобки в Новосибирске на утро 17 мая достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 17 мая 2021 года: затор на улице Титова. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Пархоменко. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробке стоят водители на улице Широкая, площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улице Станционная, Ватутина и Котовского. Заторы наблюдаются на площади Карла Маркса, улице Блюхера и Студенческой. Сложно проехать по улице Немировича-Данченко и площади Лыщинского. Движение в сторону правого берега города также затруднено- пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улице Бориса Богаткова и Военная.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро понедельника, 17 мая, достиг 6 баллов.

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