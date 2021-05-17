Погода в Новосибирске на 17 мая 2021 года: синоптики рассказали, как начнется рабочая неделя

Понедельник будет жарким. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Погода в Новосибирске на 17 мая 2021 года порадует жителей города солнцем и теплом. Такой прогноза дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 17 мая столбики термометров поднимутся до +22...+24 градусов, а к вечеру станет прохладнее. Температура воздуха составит всего +4...+9 градусов. Ветер подует юго-западный со скоростью до 15 метров в секунду. Осадков не ожилается, — прогнозируют метеорологи.

По данным сайта «Яндекс. Погода» днем будет облачно с прояснениями. Столбики термометров поднитуся до +17...+22 градусов, а к вечеру опустится до +14...+16. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747-750 миллиметров ртутного столба.

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