Яйца не те: прокуратура оштрафовала новосибирское СИЗО-1 из-за некачественных продуктов для заключенных

Проверка проходила вместе с Роспотребнадзором. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Новосибирская прокуратура нагрянула с проверкой в СИЗО-1. Об этом они сообщили на официальном сайте.

— Проверка проводилась совместно с Роспотребнадзором. В продовольственном складе учреждения хранились мясная и молочная продукция, а также яйца куриные, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Так же в ходе проверки обнаружили, что в холодильниках не контролировался уровень влажности.

Было возбуждено уголовное дело по статье 10.8 ч.1 КОап РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя, заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».

В итоге СИЗО-1 оштрафовали на 10 тысяч рублей.

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