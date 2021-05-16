Яйца не те: прокуратура оштрафовала новосибирское СИЗО-1 из-за некачественных продуктов для заключенных

Проверка проходила вместе с Роспотребнадзором.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Новосибирская прокуратура нагрянула с проверкой в СИЗО-1. Об этом они сообщили на официальном сайте.
— Проверка проводилась совместно с Роспотребнадзором. В продовольственном складе учреждения хранились мясная и молочная продукция, а также яйца куриные, на которые отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, — сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
Так же в ходе проверки обнаружили, что в холодильниках не контролировался уровень влажности.
Было возбуждено уголовное дело по статье 10.8 ч.1 КОап РФ — «Нарушение ветеринарно-санитарных правил убоя, заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства».
В итоге СИЗО-1 оштрафовали на 10 тысяч рублей.
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