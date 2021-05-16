«Он чуть моего ребенка не сбил»: сибирячку возмутил парень, гоняющий на мопеде по детской площадке

Парень ехал по тротуару. Фото: скриншот из видео

Новосибирских мам возмутил подросток, гоняющий на мопеде по детской площадке. Одна из женщин успела снять его на видео. Ролик она выложила в социальные сети.

— Молодой человек на этом скутере, на тротуаре чуть не сбил моего ребенка, теперь разъезжает по детской площадке. Прошу родителей обратить внимание, — пишет женщина в группе «Город Обь Онлайн».

На кадрах видно, что подросток вместе с другом садится на мопед и едет по тротуару. Мопед быстро набирает скорость и вскоре парни уезжают с площадки.

В комментариях многие присоединились к возмущенной сибирячке:

— Это тротуар! По нему ходят, а не ездить.

— Он вообще правила ПДД читал?

— Нужно было его остановить и вызвать полицию.

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