«Он чуть моего ребенка не сбил»: сибирячку возмутил парень, гоняющий на мопеде по детской площадке

Парень ехал по тротуару. Фото: скриншот из видео
Новосибирских мам возмутил подросток, гоняющий на мопеде по детской площадке. Одна из женщин успела снять его на видео. Ролик она выложила в социальные сети.
— Молодой человек на этом скутере, на тротуаре чуть не сбил моего ребенка, теперь разъезжает по детской площадке. Прошу родителей обратить внимание, — пишет женщина в группе «Город Обь Онлайн».
На кадрах видно, что подросток вместе с другом садится на мопед и едет по тротуару. Мопед быстро набирает скорость и вскоре парни уезжают с площадки.
В комментариях многие присоединились к возмущенной сибирячке:
— Это тротуар! По нему ходят, а не ездить.
— Он вообще правила ПДД читал?
— Нужно было его остановить и вызвать полицию.
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