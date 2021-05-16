В Новосибирске двое парней украли шлагбаум: они увезли его в багажнике авто

Украденный шлагбаум сибиряки увезли на машине. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске, днем 16 мая, несколько мужчин украли шлагбаум. Сибиряки, увозившие его на машине, попали на запись камеры видеонаблюдения.

— Сегодня, около четырех часов дня около дома №555 на улице Кропоткина остановилась «Лада», из которой вышли двое мужчин и сняли с креплений шлагбаум. После этого они скрылись с торчащей из багажника добычей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы кадры с записи камеры.

В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.

Тем временем, в комментариях под постом многие сибиряки шутят и строят догадки, зачем же парням мог так срочно понадобиться шлагбаум:

— Интересно, зачем он им?

— На реставрацию повезли, не иначе.

— Никто даже не удивлен, — пишут люди.

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