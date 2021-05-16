В Новосибирске двое парней украли шлагбаум: они увезли его в багажнике авто

Украденный шлагбаум сибиряки увезли на машине. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске, днем 16 мая, несколько мужчин украли шлагбаум. Сибиряки, увозившие его на машине, попали на запись камеры видеонаблюдения.
— Сегодня, около четырех часов дня около дома №555 на улице Кропоткина остановилась «Лада», из которой вышли двое мужчин и сняли с креплений шлагбаум. После этого они скрылись с торчащей из багажника добычей, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы кадры с записи камеры.
В ГУ МВД по Новосибирской области пообещали прокомментировать этот инцидент позже.
Тем временем, в комментариях под постом многие сибиряки шутят и строят догадки, зачем же парням мог так срочно понадобиться шлагбаум:
— Интересно, зачем он им?
— На реставрацию повезли, не иначе.
— Никто даже не удивлен, — пишут люди.
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