ДТП произошло на пешеходном переходе. Фото: скриншот из виде.

В Новосибирске доставщика еды сбила машина. ДТП произошло на пересечении улиц Красный проспект и Писарева. Об этом рассказали очевидцы в группе Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Курьер выехал на пешеходный переход на велосипеде и не успел затормозить перед движущимся хэтчбеком, — говорит один из подписчиков группы.

По словам очевидцев, доставщик сильно упал и сильно ударился. У машины повреждений меньше — отлетел кусок бампера.

Все обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, что сегодня утром 16 мая стало известно про ДТП в Первомайском районе. На пересечении Бердского шоссе и выезда с Матвеевки иномарка и водитель такси не поделили дорогу. У машины такси полностью разбита передняя часть. Второй седан тоже остался без переднего бампера и фар.

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