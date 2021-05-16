В Новосибирске от коронавируса скончалось 4 человека: рассказываем, что о них известно

Всего с начала пандемии умерло больше 1000 человек.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске от коронавируса скончалось 4 человека. Новые данные опубликовал региональный оперштаб.
— Скончались еще четыре пациента: мужчины в возрасте 52 года, 75 лет и женщины в возрасте 80 лет, 84 года. Всего в регионе с начала пандемии умерли 1 816 человек, — рассказали в ведомстве.
На сегодняшний день в отделениях реанимации находится 52 человека, а к аппаратам ИВЛ подключили еще четырех пациентов.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 1 201 пациент, в том числе 5 детей, — приводит данные новосибирский оперштаб.
Есть и хорошие новости. За сутки из больниц выписали 34 человека с отрицательными тестами на коронавирус. Всего с начала пандемии медики сделали больше полумиллиона тестов на COVID-19.
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