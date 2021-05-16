«Она была такая крохотная»: новосибирцы показали полевую мышь, которую нашли в лесу

Полевая мышка быстро привыкла к рукам. Фото: предоставлено Юлией Сафаровой.

В группе «Грибы и грибные места Новосибирска» появились необычные фотографии. В крепких мужских руках сидит маленький, но очень любопытный зверек. КП-Новосибирск удалось выяснить, кого поймали сибиряки.

— В Мочище проходил слет грибников. Мимо нас часто пробегали полевые мыши, и одну удалось взять в руки. Мы показали ее детям, которые поехали с нами, — рассказала КП-Новосибирск Юлия Сафарова, участница съезда.

Малютке потребовалась всего минута, чтобы привыкнуть к человеку. После чего она ловко перебегала с ладошки на ладошку и давала себя погладить.

Посмотрев на полевку, сибиряки отпустили ее домой. Мышка посмотрела вслед компании и убежала к себе в норку.

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