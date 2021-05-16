Белые улицы и кусочек Алтая: в Новосибирске зацвели маральник и черемуха

В сквере зацвел маральник. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирск пришла настоящая весна. Об этом говорит не только хорошая погода, но и цветущие деревья.

Черемуха распустилась одной из первых. Фото: Виктория МИНАЕВА

По традиции одной из первых на улицах города зацвела черемуха. Яркий аромат цветов прирвлекает не только пчел, но и людей.

В Павловском сквере расцвел маральник. Мимо кустарника невозможно пройти. Горожан привлекает сладких запах и нежно фиолетовые цветочки сибирской сакуры.

Сибирская сакура зацвела в Павловсокм сквере. Фото: Виктория МИНАЕВА

А вот еще одна находка. В Академгородке нашли цветущий миндаль. Местная жительница запечатлела возле института цитологии СО РАН.

Миндаль распустился в Академгородке. Фото: Татьяна Федоренко

В социальных сетях сибиряки восхитились яркими кадрами цветущих деревьев:

— Весна выдалась невероятно красивой!

— Цветущий миндаль в Сибири очень неожиданно!

— Восхитительные цветы.

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