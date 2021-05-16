«У него проблемы с памятью»: в Новосибирске ищут пенсионера без пальцев на руках

Последний раз мужину видели на вокзале. Фото: поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
В Новосибирске ищут пропавшего 72-летнего Николая Александровича Шикунова. Мужчина пропал 14 мая и до сих пор не вышел на связь с родными.
— За сутки до пропажи он вернулся с родными из другого города на поезде. У него есть проблемы с памятью. Каким образом Николай оказался на вокзале неизвестно. Он пытался вернуться в Новосибирске. Его видели на вокзале и ему объяснили, что он уже в нужном городе и никуда ехать не нужно. После чего он развернулся и ушел, — рассказала КП-Новосибирск Алеся Яблонских, руководитель поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Рост у Николая 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета — нет пальцев на руках.
— Николай был одет в темно-синюю куртку, бежевые брюки, черные туфли, черную кожаную кепку, — уточняют волонтеры.
Если вам что-то известно о местонахождении Николая Шикунова, сообщите пожалуйста по номеру 112 или 8-800-700-54-52.
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