Мама 10 детей из Новосибирска расскажет на ток-шоу о своих пособиях

Оксана может рассказать не только о пособиях, но и про онклогию. Фото: предоставлено Оксаной Усовой.
Оксана Усова, мама 10 детей из Новосибирска, может стать участницей ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Об этом женщина рассказала в своем блоге в «Инстаграм».
— В пятницу позвонили с первого канала, хотели пригласить в студию на съемки к Гордону. Обсудили возможность выхода в эфир по скайпу. Тема пособий, — пишет сибирячка на своей странице.
По словам Оксаны, если затронут тему с онкологией, то и об этом она будет готова поговорить. «Комсомолка» рассказывала историю дочери многодетной мамы. После простуды у ее 4-летней девочки обнаружили лимфобластный лейкоз. Сейчас женщина вместе с дочкой находятся в больнице.
— Затронут тему нашей онкологии — тоже обсудим. Я готова. Если, конечно, они не передумают. Или я не передумаю, — говорит Оксана.
Напомним, что «Комсомолка» не раз писала о матери 10 детей. Женщина рассказывала, как смогла похудеть на 38 килограммов и как ее дети учились дистанционно в школе.
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