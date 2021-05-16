Мама 10 детей из Новосибирска расскажет на ток-шоу о своих пособиях

Оксана может рассказать не только о пособиях, но и про онклогию. Фото: предоставлено Оксаной Усовой.

Оксана Усова, мама 10 детей из Новосибирска, может стать участницей ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале. Об этом женщина рассказала в своем блоге в «Инстаграм».

— В пятницу позвонили с первого канала, хотели пригласить в студию на съемки к Гордону. Обсудили возможность выхода в эфир по скайпу. Тема пособий, — пишет сибирячка на своей странице.

По словам Оксаны, если затронут тему с онкологией, то и об этом она будет готова поговорить. «Комсомолка» рассказывала историю дочери многодетной мамы. После простуды у ее 4-летней девочки обнаружили лимфобластный лейкоз. Сейчас женщина вместе с дочкой находятся в больнице.

— Затронут тему нашей онкологии — тоже обсудим. Я готова. Если, конечно, они не передумают. Или я не передумаю, — говорит Оксана.

Напомним, что «Комсомолка» не раз писала о матери 10 детей. Женщина рассказывала, как смогла похудеть на 38 килограммов и как ее дети учились дистанционно в школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один ноутбук на пять человек: мама 10 детей рассказала, как справляется с учебой по удаленке

Как родителям приходится выкручиваться из «карантинного» положения, какие плюсы, а какие минусы в домашнем обучении — в материале КП-Новосибирск (подробности)

«Я была как сплошной холодец»: мама 10 детей смогла сбросить за год 38 килограммов

Женщина продолжает тренировки, но уже вместе со своим сыном (подробности)

«Стала плаксивой и бледной»: мать 10 детей обнаружила у дочери рак крови после простуды

Многодетная мать из Новосибирска минимум шесть месяцев проведет в палате с дочкой, отец будет вынужден в это время справляться с остальными детьми один (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.