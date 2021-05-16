«Из-за таких водители страдают»: видео с подростками-зацеперами на самокате возмутило новосибирцев

Парень ехал вплотную за троллейбусом. Фото: скриншот из видео
Новосибирцев возмутили подростки на электросамокатах, едущие за троллейбусом. Парней засекли и сняли на видео. Ролик выложили в телеграмм-канале «АСТ-54 Вlack».
— Подскажите парням, что проезд на троллейбусе все же обойдется дешевле, чем зацеперство на арендованном самокате, — возмущается женщина в группе.
На кадрах видно, что трое парней на самокатах едут за троллейбусом. Один из них подъезжают вплотную к транспорту, и едет за ним. То ли парень хотел зацепиться и разогнаться еще больше, то ли просто «преследовал» троллейбус непонятно.
В комментариях сибиряки поддержали женщину:
— Надо их вообще запретить! Только движению на дороге мешают.
— Пусть уже штрафы введут за езду по дороге на них.
— Едут и не думают о последствиях
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