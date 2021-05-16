«Ну и куда так несутся!»: в Новосибирске столкнулись две иномарки

Все обстоятельства ДТП еще уточняются. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске столкнулись две иномарки. ДТП произошло в Первомайском районе. Очевидцы успели сфотографировать разбитые машины и выложить в социальные сети.
— ДТП произошло на выезде из Матвеевки на Бердское шоссе. Не поделили дорогу водители двух седанов, один из которых принадлежит службе такси, — рассказывают подписчики группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что у машины такси полностью разбита передняя часть. Второй седан тоже остался без переднего бампера и фар.
В социальных сетях сибиряки прокомментировали случившееся:
— Ну и куда так несутся!
— Будьте внимательнее!
— Ездят и не смотрят по сторонам.
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