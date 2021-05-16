Погода в Новосибирске на 16 мая 2021 года: в Сибирь заглянет настоящее лето

В течение дня возможны дождь и гроза. Фото: Даба ДАБАЕВ

Погода в Новосибирске на 16 мая 2021 года порадует сибиряков: в город придет по-настоящему летнее тепло.

- Днем в области будет плююс 24 - плюс 29 градусов (непосредственно в Новосибирске - плюс 26 - плюс 28 градусов), ночью похолодает до плюс 10 - плюс 15 градусов (в некоторых районах - до плюс 9 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра.

Единственное, что может подпортить выходной сибирякам, это кратковременная гроза, которая ожидается днем.

В понедельник ожидается примерно такая же погода и кратковременный дождь. Так что не забудьте прихватить зонтики!

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