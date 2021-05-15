«Машина влепилась в столб и отскочила»: в Новосибирске иномарка, попавшая в аварию, сбила велосипедиста

Авария произошла на вокзальной магистрали. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 15 мая, в Железнодорожном районе Новосибирска под колеса легковушки, стопкнувшейся с другой машиной, попал велосипедист. О случившемся на Вокзальной магистрали ДТП очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»

- Одна из машин вылетела на большой скорости. Велосипедист был в этот момент на пешеходном переходе у тротуара, - рассказала сибирячка Екатерина. - Мне кажется, он серьёзно поломан, не смог удержаться от крика, когда его перемещали на носилки. Как он вообще остался жив при таком ударе…

Досталось и девушке – водителю:

- Машина, сбившая велосипедиста, влепилась в столб и отскочила назад на несколько метров. Девушка, выбравшаяся из неё, была на первый взгляд в порядке, но у нее болело колено, - продолжает Екатерина.

В другом автомобиле, по предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники ГИБДД.

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