Сибирячка, которая по вине врачей стала бесплодной, отсудила 1,8 миллиона рублей на суррогатную маму

Благодаря суррогатной маме у сибирячки появился ребенок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд встал на сторону сибирячки, которая из-за ошибки врачей осталась бесплодной. Ее историю изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» рассказала новосибирский юрист Юлия Стибикина.
- Девушка решила прибегнуть к суррогатному материнству, потратила на услуги суррогатной мамы 1,8 миллиона рублей, - пояснила Юлия Стибикина.
И эти средства удалось взыскать с медицинской организации, по вине которой сибирячка теперь сама не сможет родить ребенка.
Как томечает юрист, сумма, которую запросила сибирячка, далеко не самая высокая: в среднем услуги суррогатной мамы обойдутся в 1,5 - 2 миллиона рублей.
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