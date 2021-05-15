Сибирячка, которая по вине врачей стала бесплодной, отсудила 1,8 миллиона рублей на суррогатную маму

Благодаря суррогатной маме у сибирячки появился ребенок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд встал на сторону сибирячки, которая из-за ошибки врачей осталась бесплодной. Ее историю изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» рассказала новосибирский юрист Юлия Стибикина.

- Девушка решила прибегнуть к суррогатному материнству, потратила на услуги суррогатной мамы 1,8 миллиона рублей, - пояснила Юлия Стибикина.

И эти средства удалось взыскать с медицинской организации, по вине которой сибирячка теперь сама не сможет родить ребенка.

Как томечает юрист, сумма, которую запросила сибирячка, далеко не самая высокая: в среднем услуги суррогатной мамы обойдутся в 1,5 - 2 миллиона рублей.

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