Новосибирские полицейские поймали 18-летних парней, угнавших машину

Полиция быстро нашла угонщиков. Фото: Влад КОМЯКОВ

14 мая за помощью к полицейским обратилась жительница Маслянино: в час ночи кто-то угнал ее машину - «ВАЗ-211440», припаркованный у одного из домов по улице Коммунистической. Спустя час из соседнего дома по этой же улице поступил аналогичный вызов, только уурали на этот раз «ВАЗ-2106».

Полицейские поймали угонщиков: ими оказались ранее 18-летние парни из Маслянинского района, которые раньше в поле зрения полиции не попадали. Украденные ими автомобили правоохранители отыскали на соседней улице.

Парням предъявили обвинения по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

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