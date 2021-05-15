Новосибирские полицейские поймали 18-летних парней, угнавших машину

Полиция быстро нашла угонщиков.
Фото: Влад КОМЯКОВ
14 мая за помощью к полицейским обратилась жительница Маслянино: в час ночи кто-то угнал ее машину - «ВАЗ-211440», припаркованный у одного из домов по улице Коммунистической. Спустя час из соседнего дома по этой же улице поступил аналогичный вызов, только уурали на этот раз «ВАЗ-2106».
Полицейские поймали угонщиков: ими оказались ранее 18-летние парни из Маслянинского района, которые раньше в поле зрения полиции не попадали. Украденные ими автомобили правоохранители отыскали на соседней улице.
Парням предъявили обвинения по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
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