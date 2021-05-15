Новосибирец нашел чужую карту и снял с нее 8 тысяч рублей: теперь ему грозит срок

Полиция быстро нашла виновного.
Фото: Виктория МИНАЕВА
История началась еще 11 мая: именно тогда в полицию обратился новосибирец и рассказал, что потерял карту, но кто-то е нашел и снял деньги.
- С его банковского счета было списано 8892 рубля, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.
Вычислить виновного было несложно: им оказался ранее не судимый 39-летний житель Советского района.
- Мужчина нашел банковскую карту, успел совершить покупки (воспользовался бесконтактной оплатой), а затем выбросил карту, - пояснили в ведомстве.
Полицейские уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража»). Виновному грозит до 6 лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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