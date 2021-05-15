В Новосибирской области пенсионер погиб в иномарке, опрокинувшейся в кювет

Мужчину спасти не удалось.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Страшная авария произошла в Сузунском районе на 9 километре автодороги Шипуново –Холодное: погиб 66-летний водитель.
- Пожилой мужчина ехал на «ВАЗ-2121» в направлении села Холодное, - пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области. - Он не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет с левой стороны.
Увы, удар был таким сильным, что пенсионер от полученных травм скончался на месте авароии до приезда скорой. По факту ДТП полиция проводит доследственную проверку: сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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