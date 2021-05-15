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Происшествия15 мая 2021 16:26

В Новосибирске байкер попал в ДТП на улице Большевистской

Парень серьезно пострадал
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Авария произошла 15 мая.

Авария произошла 15 мая.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 15 мая, серьезная авария произошла перед «Разъездом Иня» при движении в сторону Первомайского района. Там в ДТП попал мотоциклист. Об этом очевидцы сообщили на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- На месте происшествия работали сотрудники полиции, врачи реанимации, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Также там собралось около десятка других мотоциклистов, переживавших за пострадавшего парня.

Насколько серьезные травмы получил байкер, на данный момент неясно. Причины произошедшего ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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