В Новосибирске от коронавируса умер 85-летний пенсионер

Врачи делают все возможное, чтобы помочь пациентам. Фото: Минздрав НСО.

Плохие новости сообщил оперативный штаб Новосибирской области: за минувшие сутки в регионе от коронавируса умерли еще три пациента.

- Врачи не смогли спасти жизни двух мужчин в возрасте 83 года и 85 лет и 69-летней женщины, - пояснили в ведомстве. - Всего с начала пандемии в области от коронавируса умерли 1812 человек.

Сейчас медики борются за жизнь 51 сибиряка, которые находятся в реанимации: пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

С начала вспышки в Новосибирской области зарегистрировано 42184 пациента, которые заразились коронавирусом, в том числе 2 596 детей. 77 человек заразились за прошедший день, в том числе шестеро детей.

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