«Весь левый берег в дыму»: в Новосибирске на улице Связистов загорелся производственный корпус

Дым виден на левом берегу. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В субботу, 15 мая, ЧП произошло на левом берегу в Новосибирске: там на улице Связистов, 12А к5, загорелось промышленное здание (там находится фабрика мебели). Об этом сообщили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

- Столб густого чёрного дыма виден почти всему Левобережью, - пояснили в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». – В постройке площадью около 120 квадратных произошло обрушение перекрытий. Огонь перекинулся на близлежащий гараж, который сотрудники МЧС вскрыли при помощи спецсредств. Сейчас пожарные разбирают заавлы, по предварительной информации, пострадавших нет.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.