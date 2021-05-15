«Лишь бы вычеркнуть их из жизни»: пост сибиряка, который хочет отказаться от детей после развода, возмутил соцсети

В соцсетях осудили сибиряка, который хочет отказаться от собственных детей. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Скандальный пост сибиряк опубликовал в группе «Подслушано в Маслянино», и своими словами возмутил подписчиков:

- Подскажите, как можно официально отказаться от своих бывших детей от бывшей жены? Общаться с ними желания нет, алименты платить в пустоту тоже. Пусть какой-нибудь олень обеспечивает их. Лишь бы вычеркнуть их из своей жизни, - написал мужчина.

Под постом тут же появилось множество откликов от людей, которые пытались вразумить мужчину:

Тот самый пост.

- Бывшие дети - это как? У тебя могут быть бывшие жены, бывшие друзья, даже бывший кот, но бывшие дети - это что-то новенькое, выше моего понимания. Это ваше кровное родство, ваш ген, часть семейного древа!

- Чудик, по башке себе настучи, может, хоть мозги в чувство придут. Ладно, бывшая жена, но дети-то причём?

- Бывших детей не бывает, как ни крути. По крайней мере, на законодательном уровне.

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