В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Новосибирске, вечером 14 мая, иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску
В Новосибирске, вечером 14 мая, иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе города.
— Сегодня, в половину десятого вечера, 43-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird, ехал по улице Танкистов со стороны улицы Бийская в сторону улицы Связистов. Около дома №11 на улице Связистов он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.
Пострадавшего ребенка доставили в больницу с травмой головы, правой руки и ушибами тела. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
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