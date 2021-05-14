В Новосибирске иномарка сбила 9-летнего мальчика: ребенок в больнице

В Новосибирске, вечером 14 мая, иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске, вечером 14 мая, иномарка сбила 9-летнего мальчика, переходившего дорогу. ДТП случилось в Ленинском районе города.

— Сегодня, в половину десятого вечера, 43-летний водитель автомобиля Nissan Bluebird, ехал по улице Танкистов со стороны улицы Бийская в сторону улицы Связистов. Около дома №11 на улице Связистов он сбил 9-летнего мальчика, переходившего дорогу не по пешеходному переходу, — рассказали в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу с травмой головы, правой руки и ушибами тела. На месте произошедшего работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.