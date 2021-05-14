Новосибирский дрессировщик тигров, на год застрявший в Чите из-за коронавируса, вернулся домой

Дрессировщик вместе с питомцами вернулся домой. Фото: Варвара Жилякова.

Новосибирский дрессировщик тигров, который из-за коронавируса почти на год застрял на гастролях в Чите вместе с цирком шапито, вернулся домой. Сейчас он вместе с питомцами обустраивается на новой площадке и надеется в ближайшее время возобновить представления.

— Мы наконец-то вернулись в Новосибирск. Решили, что отдыхать нам некогда, поэтому сразу же начали ставить вольер и обустраивать площадку на нашей новой базе. Здесь мы сразу же заказали обработку от клещей, уже протянули здесь свет и воду. Поставим скоро бассейны для наших больших кошек, — рассказали дрессировщик Дмитрий Ким на своей странице в соцсетях.

Как пояснил Дмитрий КП-Новосибирск, пока что животные проходят вакцинацию. Начинать показывать представления можно будет только после этого.

Напомним, цирк шапито «Звездный» из Новосибирска застрял в Чите еще весной 2020 года. Из-за режима самоизоляции артисты не успели дать ни одного выступления. Деньги закончились. Чтобы прокормить себя и зверей, артистам пришлось осваивать новые профессии.

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