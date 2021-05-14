В Новосибирской области более 10 тысяч человек ежедневно вакцинируются от коронавируса

В Новосибирской области прививку от коронавируса ставят более 10 тысяч человек в день. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области прививку от коронавируса ставят более 10 тысяч человек в день. На 14 мая более 253 тысячи сибиряков вакцинировались первым компонентом вакцины, полный курс завершили более 178 тысяч человек. Всего в регион поступило уже около 344 тысяч доз вакцин «Гам-КОВИД-Вак» и «ЭпиВакКорона».

О работе по недопущению распространения COVID-19 рассказал на брифинге оперативного штаба по противодействию коронавирусу министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

— На первую неделю после выхода мы контролируем ситуацию, продолжаем массовое стопроцентное тестирование всех выявленных случаев ОРВИ на территории Новосибирской области. Продолжаем тестировать первый круг контактных лиц, — пояснил Константин Хальзов.

Министр также отметил, что ситуация в регионе стабильная и показателей прироста по заболеваемости в настоящее время не отмечается.

Отметим, что в регионе продолжает увеличиваться количество пунктов вакцинации: развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики COVID-19 во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, из них 42 в городе Новосибирске и 50 в Новосибирской области. Два мобильных пункта организованы в торговых центрах Новосибирска — в «Сан-Сити» и «Эдеме». Сформировано 87 выездных прививочных бригад, которые вакцинируют трудовые коллективы на рабочем месте и маломобильных граждан на дому.

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