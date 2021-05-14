В Новосибирске мужчина выпал с первого этажа и разбил голову

В Новосибирске мужчина выпал из окна первого этажа и получил серьезные травмы.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске мужчина выпал из окна первого этажа и получил серьезные травмы. Сибиряка доставили в больницу.
— В час ночи 13 мая в больницу доставили нетрезвого 41-летнего мужчину с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом скулы. Сам сибиряк медикам ничего пояснить не мог, однако свидетели произошедшего рассказали, что мужчина выпал из окна квартиры на первом этаже, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как 8-летний мальчик выпал с седьмого этажа и выжил. ЧП произошло вечером 12 мая, ребенка доставили в больницу.
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