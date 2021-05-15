Погода в Новосибирске на 15 мая 2021 года: сибиряков ждет жаркий день

Столбики термометров поднимутся +22...+25 градусов. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Погода в Новосибирске на 15 мая 2021 года порадует горожан солнцем и теплом. Такой прогноз дают синоптики «Западно-Сибирского УГМС».

— Днем 15 мая температура воздуха составит +24...+26 градусов. К вечеру столбики термометров опустятся до +13...+15 градусов. Ветер подует северный со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Местами порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Как сообщает сайт «Яндекс. Погода» на улице будет по-летнему жаркий день. Днем столбики термометров поднимутся +22...+25 градусов, к вечеру они опустятся до +14...+17 градусов. Ветер будет дуть западный со скоростью до 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751-755 миллиметров ртутного столба.

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