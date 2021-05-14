Сибиряк до смерти избил своего друга и скрывался от следствия 14 лет

Все это время сибиряк скрывался от следствия. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирские следователи задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в избиении до смерти своего знакомого, совершенном 14 лет назад. Все это время сибиряк скрывался от следствия.

— Следствием установлено, что обвиняемый в августе 2007 года, находясь в квартире, расположенной в поселке Коченево, сильно избил потерпевшего руками и ногами по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия, а злоумышленник скрылся, — пояснили в областном следственном комитете. — В 2007 году производство предварительного следствия по делу было приостановлено, поскольку найти преступника так и не удалось.

Однако, правоохранители не оставляли попыток раскрыть это преступление, и в результате, в 2021 году, предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено. Следователи провели много экспертиз, опросили свидетелей и получили новые показания, благодаря которым удалось установить причастности обвиняемого к совершению преступления.

Мужчину обвинили в умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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