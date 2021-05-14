Сибирячка ищет хозяев для необычной ящерицы, которую поймала кошка Буся. Фото: портал "Навигатор".

Пятнистая кошка Буся из поселка Каинская Заимка принесла с охоты необычную добычу: ярко-зеленую ящерицу. Теперь хозяева хищницы ищут для рептилии новый дом.

— Видимо, у кого-то сбежала, я таких в сибирской природе ни разу не видела. У нас для такой ящерицы прохладно, регион ее обитания — юг Прибайкалья, Казахстан, Кавказ, — рассказала порталу «Навигатор» сибирячка Елизавета.

Известно, что женщина работала геологом и много путешествовала, поэтому ее мнению можно доверять. По словам Елизаветы, ухаживать за рептилией непросто. Так, для нее нужно поддерживать особый температурный режим и уровень влаги. С питанием тоже все сложно: ящерице надо давать мучных червей, чередуя их с тараканами. Если так не делать, у рептилии начнется ожирение печени. А еще ящерицу нужно раз в год искусственно отправлять в зимнюю спячку. У самой Елизаветы нет возможности ухаживать за представителем пресмыкающихся.

Известно, что несколько соседок захотели взять ящерицу себе. Однако их смутило трудоемкое содержание. Сейчас для зеленой рептилии ищут ответственных, добрых и желательно опытных хозяев.

Информация о ящерице получила отклик в соцсетях. Многие сибиряки посчитали, что ей не нужен домашний уход, да и в целом ее место на природе.

— На свободе ей будет лучше. Они прекрасно живут у нас, в нашем климате. У меня такие толпами на даче бегают!

— Даже на Демакова живут они. Это самец прыткой ящерицы. Только весной он имеет такой яркий окрас. Этот вид живет и в более прохладной Томской области. Так что нужно выпустить животное на волю! — уверены сибиряки.

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