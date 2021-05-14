Бизнесвумен покончила с собой в собственной квартире под Новосибирском

Женщину нашли в собственной квартире. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирской области 49-летняя женщина, владеющая бизнесом по прокату автомобилей, покончила с собой в собственной квартире. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах региона.

— Женщина вместе с мужем жила в городе Болотное. Она не злоупотребляла спиртными напитками, намерений уйти из жизни никогда не высказывала и предсмертной записки не оставила, — объясняет источник.

В настоящее время причины произошедшего выясняют следователи. Поданному факту проводится проверка.

Напомним, что недавно «Комсомолка» писала о первокурснике, который покончил с собой. Трагедия случилась в ночь на 12 мая, в Октябрьском районе города. Его тело нашли под окнами 27-этажного дома.

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