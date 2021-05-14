Под Новосибирском рабочий сорвался с моста во время ремонта

Врачи борются за жизнь мужчины. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП произошло в поселке Рыбачьем Новосибирской области. Мужчина демонтировал металлические конструкции моста и, не удержавшись, сорвался с высоты.

— Рабочий поступил в областную клиническую больницу без сознания. У него диагностированы различные травмы и разрыв селезенки. Пока он сам не смог ничего рассказать о случившемся, были опрошены его коллеги. Проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Известно, что сибиряка, которого сейчас спасают врачи, зовут Данил, работал он вахтовым методом.

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