Под Новосибирском рабочий сорвался с моста во время ремонта

Врачи борются за жизнь мужчины.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧП произошло в поселке Рыбачьем Новосибирской области. Мужчина демонтировал металлические конструкции моста и, не удержавшись, сорвался с высоты.
— Рабочий поступил в областную клиническую больницу без сознания. У него диагностированы различные травмы и разрыв селезенки. Пока он сам не смог ничего рассказать о случившемся, были опрошены его коллеги. Проводится проверка, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Известно, что сибиряка, которого сейчас спасают врачи, зовут Данил, работал он вахтовым методом.
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