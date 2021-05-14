«До +28!»: в Новосибирск на выходные придет летняя жара

В Новосибирск на выходные придет летняя жара. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ближайшие выходные в Новосибирске будет по-летнему жарко. Так, воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— 15 мая днем в Новосибирске воздух прогреется до +24…+26 градусов. 16 мая температуры составят +26…+28 градусов. В субботу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть северный ветер с порывами 4-9, местами до 14 метров в секунду. В воскресенье днем возможен небольшой дождь, гроза. Ветер подует западный, 4-9, местами до 14 метров в секунду. Однако аномальной жары на территории области не предвидится, — уточнили КП-Новосибирск в гидрометцентре.

Метеорологи отметили, что в выходные в большинстве районов Новосибирской области сохранится 4 класс пожароопасности. А в отдельных районах с 17 мая начнется чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

— Это связано не с жарой, а с тем, что длительное время отсутствуют осадки, — добавили в гидрометцентре.

По данным синоптиков, 15 мая метеоусловия будут способствовать накоплению в воздухе вредных примесей и пыли, а 16 мая, в воскресенье, ситуация улучшится.

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