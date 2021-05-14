Новосибирец ударил своего друга ножом после ссоры: его тело спустя два дня

Новосибирца задержали за убийство своего друга. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новосибирца задержали за убийство своего друга. Вечером 10 мая мужчины вместе выпивали, однако между ними произошла ссора, которая закончилась трагедией.

— По версии следствия, вечером 10 мая этого года в одной из квартир, на улице Тихвинская в Ленинском районе двое мужчин, вместе выпивавших, поссорились, и 48-летний подозреваемый ударил 44-летнего потерпевшего своим ножом в плечо правой руки. Через некоторое время пострадавший скончался от кровопотери, — пояснили в областном следственном комитете. — Тело мужчины было обнаружено 12 мая.

Сейчас 48-летнего мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровья, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего по статье 111 УК РФ. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об его аресте.

Следователи уже осмотрели место происшествия, где обнаружили нож, допросили свидетелей, и провели на месте проверку с подозреваемым. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точные причины смерти подозреваемого.

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