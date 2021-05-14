Пробки в Новосибирске на вечер 14 мая 2021 года: на Димитровском мосту не проехать

На правом берегу затруднено движение машин. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Пробки в Новосибирске на вечер 14 мая 2021 года достигли 6 баллов. Об этом сообщает сервис «2GIS».

На левом берегу заторы образовались на Димитровском мосту. Они тянутся по проезду Энергетиков, выходит на Станционную. Машинам придется долго стоят в пробке на улице Бетонный переезд, Троллейная, Блюхера и Новогодняя.

На правом берегу затруднено движение на улице Фабричной. Пробка тянется до самой станции метро «Речной вокзал». Автомобилистам придется долго ехать по площади инженера Будагова, улице Ипподромская, Красный проспект и Фрунзе.

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