Мэрия Новосибирска регламентирует передвижение электросамокатов в городе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Электросамокаты становятся все более популярны в Новосибирске. При этом официально они не подходят ни под один вид транспорта. В связи с чем власти города намерены регламентировать их передвижение и места стоянки в Новосибирске. С этой целью чиновники ведут диалог с владельцами сервисов кикшеринга. Об этом рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции в пятницу, 14 мая.

— Мы намерены добиться определенного порядка. Первое — это допустимая скорость передвижения. Второе — места стоянок. Наверное, не вся территория города должна быть местом, где можно оставить электросамокат. Эти вопросы предстоит решить. Кроме того, мы планируем разработать маршруты передвижения самокатов, чтобы они не передвигались в любом месте с высокой скоростью. Это маршруты — от метрополитена, от конечных остановок, от узловых остановок транспорта до парковых зон и популярных мест отдыха. Эта работа сейчас ведется. Мы в стадии переговоров, контакт есть. Уровень диалога очень позитивный. Думаю, мы сможем договориться и урегулировать основную часть этих вопросов, — сообщил мэр.

Кроме того, он напомнил, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который узаконит такой вид транспорта как электросамокаты.

Напомним, накануне, 13 мая, в мэрии Новосибирска запустили опрос о прокате электросамокатов в городе. Власти хотят узнать, насколько безопасными и удобными их считают горожане.

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