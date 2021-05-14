Новосибирского замминистра транспорта Сергея Ставицкого оставили под стражей

Замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого оставили в СИЗО. Фото: соцсети

Замминистра транспорта Новосибирской области Сергея Ставицкого оставили в СИЗО. Такое решение принял Октябрьский районный суд сегодня, 14 мая.

— Октябрьским районным судом удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Сергея Ставицкого. В удовлетворении ходатайства адвоката об изменении меры пресечения обвиняемого на домашний арест отказано, — пояснили в Октябрьском районном суде. — Под стражей он будет находиться до 25 августа 2021 года.

Напомним, по данным следствия, Сергей Ставицкий предложил начальнику «Территориального управления автомобильных дорог» регулярно передавать ему взятки. В обмен он обещал свое покровительство, в том числе по службе в интересах начальника «ТУАД», выраженное в выплате ему максимальных надбавок к зарплате. С октября 2019 года по декабрь 2020 года заместитель министра получил от начальника «ТУАД» взятки на сумму 1,5 миллиона рублей.

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