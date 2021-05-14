Сибиряка, рассчитавшегося за мобильный фальшивыми купюрами, отправили в колонию

На фальшивые пятитысячные купюры преступник купил телефон и продукты. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Дзержинском районном суде вынесли приговор 28-летнему жителю Алтайского края, который приехал на весьма необычные заработки в Новосибирск.

Сибиряк заказал на сайте доставку поддельных пятитысячных купюр и попытался начать красивую жизнь. Первым делом он приобрел за поддельные деньги новый мобильный телефон, затем накупил продуктов в супермаркете. Но шик оказался недолгим, потратить он успел всего 15 тысяч рублей. Полицейские быстро его вычислили. и он оказался на скамье подсудимых.

— Мужчину признали виновным по ч.1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов ЦБРФ). Его приговорили к реальному лишению свободы на срок 1 год 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Раньше к уголовной ответственности он не привлекался, предоставил удовлетворительные характеристики с места жительства и армии, — рассказала КП-Новосибирск помощник прокурора Дзержинского района Наталья Гончарова.

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