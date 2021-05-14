В Новосибирске за сутки от коронавируса скончались четыре человека: самому старшему было 77 лет

Еще 4 сибиряка умерли от коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 14 мая, стало известно, что еще 4 жителя Новосибирской области умерли от коронавируса. Подробности об этом сообщили в оперативном штабе региона.

— Скончались еще четыре человека с ранее подтвержденным COVID-19. Среди них — мужчины в возрасте 63 и 77 лет, а также две женщины: 65 и 66 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 809 человек, — говорится в официальном сообщении.

По информации оперативного штаба, сейчас в реанимации находятся 48 человек. Из них пятеро подключены к аппаратам ИВЛ из-за проблем с дыханием.

Как сообщает оперштаб, за прошедшие сутки опасный диагноз подтвердился еще у 74 сибиряков. Так, с начала вспышки коронавирус выявили уже у 42 107, среди них — 2590 детей. При этом 38 296 сибиряков выздоровели с начала пандемии.

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