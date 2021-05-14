«Ему стало трудно дышать»: сибиряк сел за руль нетрезвым, чтобы спасти друга

Сибиряк сел за руль нетрезвым, чтобы спасти другу жизнь. Фото: предоставлено Дмитрием Баталовым.

Жители Новосибирска приехали на рыбалку, чтобы отдохнуть и заночевать на природе, однако их планы сорвались. Одного из них укусила гадюка, а второй, который пытался помочь другу, теперь ждет суда. Подробности о случившемся КП-Новосибирск рассказал Дмитрий Баталов.

— 11 мая приехали на природу с ночевкой. Это было вблизи села Марусино. Я заглушил машину без всякой мысли заводить ее. Сели рыбачить, выпили. И тут моего друга укусила гадюка. Мы ее не могли заметить, так как вокруг все было в камышах, и трава по колено. После этого другу стало плохо: ему стало трудно дышать, его бросило в жар. Я скорую не стал ждать, сами понимаете, как быстро они приезжают, вот и поехал сам! Счет шел на минуты, яд змеи — это не шутки! — рассказал сибиряк.

Однако до цели мужчины не доехали — на трассе их остановил экипаж ДПС. Гаишники проверили водителя на алкоголь. Полицейские вызвали пострадавшему «скорую помощь», а автомобиль нетрезвого сибиряка отправили на штрафстоянку.

— Другу в больнице поставили уколы разные: под лопатку и в вену, а меня теперь ждет суд. Сейчас неизвестно ничего: все от решения судьи зависит. Справку с той самой больницы заказали, в ней будет указано время, дата, змеиный яд, и то, что ДПС от себя вызвали реанимацию, — добавил сибиряк.

Как уточнила КП-Новосибирск юрист Марина Пьянкова, суд может учесть, как смягчающее обстоятельство то, что мужчина пытался спасти другу жизнь. Это предусматривает статья 2.7 КоАП РФ, согласно которой допускается совершение правонарушения в состоянии крайней необходимости. При этом угроза жизни должна быть реальной, которую нельзя устранить иными средствами.

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