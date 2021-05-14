В Новосибирске ограничат движение транспорта на двух улицах

В центре Новосибирска ограничат движение по двум улицам. Фото: Рамиль Галиев

В пятницу, 14 мая, в Центральном округе Новосибирска введут ограничения на движение транспорта. Информацию об этом опубликовали на сайте администрации города.

— С 14 мая на 3 метра сузится проезжая часть улицы Советской в районе дома № 54. Кроме того, на 8 метров сузится проезжая часть улицы Фрунзе в районе дома № 14, — уточнили в мэрии.

Известно, что временные ограничения вводят из-за ремонтных работ на теплотрассе. Они будут действовать почти месяц — до 10 июня.

В мэрии призвали водителей учитывать информацию об ограничениях при планировании маршрутов.

— Водителям нужно обращать внимание на знаки, информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

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