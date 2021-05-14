Юных сибиряков, катавшихся в вагоне с трубами, сняли с грузового поезда в Кузбассе

Сибиряков сняли с грузового поезда в Кузбассе. Фото: стоп-кадр, УТ МВД СФО.

В Кузбассе транспортные полицейские получили информацию, что на станции Яшкино внепланово остановился грузовой состав. Причиной тому стали студенты, находившиеся в полувагоне с трубами. Нарушителями оказались 19-летние студенты из Томска: они приехали в Кузбасс из Новосибирска.

— Транспортные полицейские установили, юные сибиряки забрались в поезд на станции Инская. Они решили прокатиться на нем ради интереса. Сибирякам было любопытно, куда они приедут, — уточнили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

В отношении нарушителей составили протоколы по части 1 статьи 11.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях «Самовольный проезд в грузовом поезде». Теперь любопытным сибирякам грозит штраф.

В транспортной полиции также напомнили, что проезд пассажиров в неприспособленных для этого местах чреват фатальными последствиями.

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