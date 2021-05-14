«Он у нас на руках умер»: под Новосибирском мужчина переехал котенка на глазах у девятилетней девочки

Сибиряк переехал котенка на глазах у ребенка. Фото: предоставлены Татьяной Титовой.

В селе Кирза Новосибирской области местный житель задавил котенка. Трагедия произошла на глазах у 9-летней девочки, хозяйки животного. Подробности об инциденте, который случился 11 мая, на улице Школьная, 29, КП-Новосибирск рассказала мама ребенка, Татьяна Титова.

— Моя дочь пошла гулять на площадку, а котеночек увязался за ней, перебежал через дорогу. Там, где произошел наезд, там сплошная разделительная линия, машина начала перестраиваться на противоположную сторону метров за 15, когда водитель увидел котенка. Он проехал по нему через сплошную линию по встречке. При этом дочка кричала и махала руками водителю, чтобы он не наезжал на животное. А он умышленно переехал. Потом котенок уже в агонии выскочил из-под колес, отбежал и спрятался под машину главы поселка. Мы его оттуда достали полумертвого. Занесли домой, он у нас на руках умер! — поделилась сибирячка.

Женщина не понимает, откуда в мужчине столько жестокости. По ее словам, водитель, который переехал котенка, работает в поселке сторожем, а раньше он был егерем и охотником.

После случившегося семья пережила сильный стресс, особенно девочка, которая очень любила и растила котенка практически с его рождения.

— Мы нашего Пушка нашли, когда у него только глаза открылись, в январе, он лежал в пакете и пищал. Мы его забрали. Дочка звала котенка Пух, — добавила Татьяна.

По словам женщины, она вызвала на место происшествия экипаж ГИБДД, В полиции сказали ей, что не могут привлечь мужчину к ответственности, так как котенка он мог не заметить.

— Документов на котенка нет, не материальная ценность, добавили в ГИБДД. Мне они предложили обратиться в мировой суд, — отметила женщина.

При этом сибирячка боится, что следующей жертвой жестокости водителя из Кирзы может стать человек. Татьяна отметила, после того, как мужчина сбил котенка, он даже не остановился и не предложил помочь.

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