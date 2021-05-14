Две иномарки остались без колес на Димитровском мосту в Новосибирске

В Новосибирске на Димитровском мосту две иномарки лишились колес. Фото: "АСТ-54".

Необычный инцидент произошел на Димитровском мосту в Новосибирске. Здесь, вечером 13 мая, две иномарки: Mitsubishi Galant и Audi A6 лишились колес в результате аварии. Кадры с места происшествия появились в соцсети.

— У Mitsubishi Galant укатилось к ограждению переднее левое колесо, а задняя ось Audi A6 в результате ДТП причудливым образом встала под углом 45 градусов к горизонту, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Подписчиков паблика ситуация удивила. По словам горожан, дорожное покрытие на Димитровском мосту не могло спровоцировать ЧП.

— Странно, ям вроде там нет!

— В том месте, в котором произошло, вообще не понятно, что помешало. Там нормальный асфальт, нет стыков, ямки все заделаны. Тут только мастерство водителей! — предположили комментаторы.

Многие предположили, что дело в качестве самих автомобилей. Сибиряки уверены, у машин были плохо прикручены колеса. Также, по словам очевидцев аварии, колесо сначала отлетело от Mitsubishi Galant.

— От Galant отлетело колесо и летело Audi в лоб, Audi начал уходить вправо от колеса и не много не успел, - написал очевидец происшествия.

На месте инцидента работал экипаж ДПС. Сотрудникам ГИБДД предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, в результате ЧП никто не пострадал.

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