Уникальное знамя с именами участников Великой Отечественной войны вошло в Реестр рекордов России

9 мая 2021 года 40 военнослужащих Новосибирского гарнизона пронесли полотнище с золотыми именами фронтовиков по центральной улице Искитима. Фото: www.sibanthracite.ru

На полотнище красного шелка размером 25х5,6 метров общей площадью 140 кв. метров золотом вписаны имена 20 092 жителей Искитимского района, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Созданное в городе Искитиме знамя Победы признано знаменем с наибольшим количеством имен участников ВОВ на памятном полотне и включено в Реестр рекордов России.

9 мая 2021 года 40 военнослужащих Новосибирского гарнизона пронесли полотнище с золотыми именами фронтовиков по центральной улице Искитима. Сейчас знамя передано на хранение в Искитимский городской историко-художественный музей. Его будут доставать раз в год, в День Победы, и с почетом проносить по улицам города.

За годы Великой Отечественной войны военным комиссариатом из Искитимского района были призваны в ряды Вооруженных сил 16 269 человек. Флаг памяти навсегда запечатлел их имена, как и имена тех фронтовиков, которые были призваны на войну из других регионов, но после войны приехали жить и работать на Искитимскую землю. Сейчас в Искитиме в живых остались лишь шестеро ветеранов ВОВ и семеро в Искитимском районе.

Для создания полотнища с 2019 года сотрудники военкомата города Искитим собирали информацию об участниках ВОВ, сведения об участниках войны подавали в комиссариат искитимские предприятия, организации, учреждения, жители города и района. Были сделаны сотни запросов в архив Министерства обороны РФ и военные комиссариаты области.

Создание уникального знамени Победы памяти участников Великой Отечественной войны профинансировали расположенные в Искитимском районе Новосибирской области АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный» (оба входят в Группу «Сибантрацит»).