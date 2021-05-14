В Новосибирске почти 900 домов остались без света

Почти 900 домов в Новосибирске остались без света. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В пятницу, 14 мая, жители нескольких районов Новосибирска лишились электричества. Так, с утра свет отключили в 875 жилых домах и административных зданиях города. Информация об этом появилась на сайте «Мой Новосибирск».

Известно, что в Ленинском районе Новосибирска электричество отключили на улицах Оборонная, Большая, Кавказская, Осипенко, Херсонская, а также на Херсонском и Амурском переулках. В Октябрьском районе без света остались жители переулков Панишева, Токарей, Слесарей и Морзистов. В Заельцовском районе электроснабжение исчезло на улицах 3-я и 2-я Черняховская. В Калининском районе — на улицах Подлесная, Хвойная и 8-м Магистральном переулке.

Отметим, все отключения — плановые. Они связаны с проведением ремонтных работ на электросетях. По данным сайта, большая часть из них завершится к вечеру пятницы, 14 мая. Уже в 17:00 свет вернется в дома новосибирцев.

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