Под Новосибирском водитель «ВАЗа» слетел с трассы и перевернулся

Под Новосибирском водитель "ВАЗа" вылетел в кювет. Фото: "АСТ-54".

В пятницу, 14 мая, на Ордынском шоссе произошло ДТП. Здесь, рядом с поселком Верх-Тула, водитель легковушки «ВАЗ» вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Об аварии в соцсети рассказали очевидцы.

— С управлением не справился 19-летний водитель хэтчбека ВАЗ-2109. У него есть проблемы с документами. Кроме того, от сибиряка исходит резкий запах спиртного, — написал автор сообщения, опубликованного в группе «АСТ-54».

Судя по кадрам с места аварии, машины получила серьезные повреждения: у нее вылетели передние стекла, а также смялась крыша.

По словам свидетелей ЧП, водитель легковушки не пострадал. На место происшествия вызвали сотрудников ГИБДД. Им предстоит установить обстоятельства и причины случившегося.

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