Пробки в Новосибирске на утро 14 мая 2021 года: затор на Немировича-Данченко

Пробки в Новосибирске утром 14 мая 2021 года достигли 6 баллов. Фото: Влад КОМЯКОВ

Пробки в Новосибирске на утро 14 мая 2021 года: затор на улице Немировича-Данченко. Также сложно проехать по улицам Троллейная и Титова. Об этом сообщает «2ГИС».

В пробке стоят водители на площади Труда и площади Райсовета. Затруднено движение по улицам Котовского и Станиславского. Заторы наблюдаются на улицах Ватутина и Студенческой. Сложно проехать в сторону правого берега города — пробка сковала Октябрьский мост.

На правом берегу движение затруднено по улице Большевистской в сторону Речного вокзала. Пробки образовались на улицах Добролюбова, Восход, Кирова и Никитина. Также сложно проехать по Пролетарской.

По данным «2ГИС», уровень пробок в Новосибирске на утро пятницы, 14 мая, достиг 6 баллов.

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